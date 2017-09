El Aloe Plus Lanzarote Conejero se impuso al CB Gran Canaria (89-69)

La Copa Gobierno de Canarias de Baloncesto tuvo en la mañana del viernes su última parada en el municipio de Tinajo (Lanzarote), disputándose el encuentro que enfrentó al Aloe Plus Lanzarote Conejero ante el CB Gran Canaria. El baloncesto fue protagonista en el día grande de la patrona de la isla Lanzarote, celebrándose el encuentro con la colaboración del Tizziri Tinajo y con motivo de la festividad de la Virgen de Los Dolores.

Los primeros minutos del encuentro fueron de tanteo, siendo el CB Gran Canaria el que llevó la iniciativa en el marcador. El choque empezaba con un parcial 0-5 a favor del filial amarillo, que rápidamente fue contrarrestado por los jugadores del Aloe Plus Lanzarote Conejero. Imprecisiones en la circulación de balón de los dos equipos, evidenciando que ambos conjuntos se encuentran en pleno proceso de acoplamiento. Con el empate a 16 se llegaba a la conclusión del primer cuarto.

En el inicio del segundo cuarto el Aloe Plus Lanzarote anotaba dos triples, demostrando una de sus grandes armas para afrontar la nueva temporada. Nueve triples anotó el equipo lanzaroteño en este partido de preparación. El Aloe Plus Lanzarote Conejero situó la ventaja en los nueve puntos (38-29), solicitando el técnico del CB Gran Canaria, Norberto Guerra, el primer tiempo muerto. El resultado era de 48 a 36 al descanso.

El Aloe Plus Lanzarote Conejero administró a la perfección en el tercer cuarto la ventaja que había adquirido, no dejando que el CB Gran Canaria se acercara en el marcador. La defensa de los locales era intensa, no permitiendo que el rival estuviera cómodo sobre la cancha de juego. La ventaja se situaba entorno a los veinte puntos al final del tercer cuarto, siendo el resultado de 74-55.

El Aloe Plus Lanzarote Conejero se mostraba muy efectivo en cada una de las acciones de ataque, con una gran elaboración y una buena circulación de balón para buscar siempre la mejor alternativa. Un partido en el que destacó la aportación de Javier Herrero, jugador que anotaba 20 puntos y que transformaba canastas desde el interior y la media distancia.

Con el resultado de 89-69 se llegaba a la conclusión del partido, apuntándose el Aloe Plus Lanzarote Conejero la primera victoria en la Copa Gobierno de Canarias. Satisfacción en el cuerpo técnico de los dos equipos, por la posibilidad de disputar un entrenamiento de calidad en la mañana del viernes y poder seguir con la preparación de cara al inminente comienzo de una nueva temporada en el grupo B de la Liga EBA de Baloncesto.

Ficha Técnica

Aloe Plus Lanzarote Conejero (89): Raúl Rodríguez (17), Twymond Howard (17), Andrej Tomic (10), Cécimo Armas (8) y Jarad Scott (9) -quinteto inicial- Juan Vivas (4), Adrián Montes (0), Elvis Pereira (2), Pablo Radcenco (2), Javier Herrero (20). Entrenador: Samuel Sosa

CB Gran Canaria (69): Lázaro González (13), Dziugas Slavinskas (16), Luka Buloishvli (9), B. Fam (18), Jovan Kljajic (0) -quinteto inicial- Miguel Serrano (2), L.Melián (6), M.Mariani (0), Pablo Rodríguez (5) y Gabriel Alonso (0). Entrenador: Norberto Guerra

Parciales: 16-16, 48-36 (descanso) 74-55, 89-69 (final)

Árbitros: Alberto Gamero y Héctor Báez. Fueron eliminados por faltas personales Andrej Tomic y Jarad Scott por parte del Aloe Plus Lanzarote Conejero.

Incidencias: Pabellón Municipal de Tinajo, unos 150 espectadores. Partido correspondiente a la Copa Gobierno de Canarias de Baloncesto