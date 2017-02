El Aloe Plus Lanzarote Conejero cayó ante un Real Madrid que no dio opciones

El Aloe Plus Lanzarote Conejero se desplazaba a la Madrid para afrontar, en la tarde del sábado, el segundo encuentro contra el Real Madrid. La última vez que se vieron las caras el resultado fue muy diferente, un partido con mucha intensidad, tensión e igualdad que daba la victoria al Real Madrid por un ajustado 62-66. En esta ocasión fue el equipo blanco el que logró una victoria más cómoda ante el Aloe Plus Lanzarote Conejero.

En la Ciudad Deportiva del Real Madrid daba comienzo el encuentro que, bajo los primeros minutos de juego, apuntaba ser muy igualado. El Aloe Plus Lanzarote Conejero quiso demostrar que derrotarles no iba a ser fácil. Pocos eran los balones que se acercaban al aro y no entraban. Un pequeño susto por parte del jugador visitante Eubanks, que se había torcido el tobillo, hacía parar el recién inaugurado encuentro. Momento en el que el equipo lanzaroteño sacaba una ventaja de 3 puntos en el marcador (8-11).

Iván Fernández se vio obligado a pedir el primer tiempo muerto cuando los madridistas comenzaron a despertar, y ordenó a sus jugadores defender en una zona 2-3 que marcó el resto del partido. Hasta los dos últimos minutos del primer periodo el marcador era muy igualado, un par de buenas acciones del Real Madrid, lo colocaban ochos puntos por encima. Un resultado final (26-18) que no refleja el comienzo del partido.

En el segundo cuarto, el Real Madrid no dudo en coger impulso, de los cinco triples que anotó el canterano Carlos Unanué, dos fueron al comienzo de este periodo. Los rápidos contraataques del equipo naranja no permitieron que los locales se alejaran del marcador, manteniendo la distancia bajo los 10 puntos de diferencia. El equipo visitante comenzaba a acumular faltas, obligando al entrenador a mover continuamente el banquillo. Nuevamente a medida que se acercaba el ecuador del partido el Real Madrid comenzó a aumentar la ventaja. Con un contundente 54-31 se quedaba prácticamente sentenciado el partido al descanso.

El gran número de faltas personales, que los colegiales pitaron para ambos equipos, hizo que el tercer cuarto se caracterizara por las faltas técnicas. La primera al jugador del Real Madrid, Maximiliano Sole, tras una protesta al comienzo del periodo. La segunda y última falta técnica al jugador visitante, Karl Niama, que tras dirigirse al árbitro con insistencia este le pidió que abandonara la pista, siendo expulsado del encuentro.

Las buenas y rápidas acciones de Cameron Vines, máximo anotador del partido (24 puntos), hacían recortar las distancias en el marcador. A falta de 27 segundos para el final del cuarto, y debido a la presencia en el banquillo del jugador expulsado, el colegiado paró el encuentro. Unos ocho minutos hasta la reanudación del mismo, donde tuvo que intervenir Iván Fernández con el fin de evitar la presencia del jugador expulsado.

El último periodo comenzaba con una diferencia de veinte puntos en el marcador, el Real Madrid, con cinco triples anotados, no dio ningún atisbo de esperanza a un Aloe Plus Lanzarote Conejero muy entregado. Con un rápido movimiento de balón el equipo visitante ganó este cuarto por un 21-27 pero finalmente la victoria se la llevo el primer equipo de cantera del Real Madrid (96-79).

El Aloe Plus Lanzarote Conejero tiene una semana para recuperarse de este complicado encuentro. El próximo sábado recibe en sus instalaciones al equipo canario que ocupa la tercera posición en la clasificación del grupo B de la Liga EBA. A un Náutico Kia Tenerife que en el último encuentro se escapó por once puntos. Un partido que se jugará el sábado a partir de las 17:00 horas en el Pabellón de la Ciudad Deportiva Lanzarote.



Ficha Técnica



Real Madrid (96): Dino Radoncic (13), David Marina (4), Sani Campara (15), Paulino Salson (13), Daniel Gonzalez (3) –quinteto inicial- Maximiliano Sole (10), Diego De Blas (5), Carlos Unanue (17), German-Alí Kasanzi (12) y Miguel Pérez-Urruti (4).

Aloe Plus Lanzarote Conejero (79): Karl Niama (4), Cameron Vines (24), Amaurys Robles (5), Jonatan Bosa (4) y Kennedy Eubanks (15) -quinteto inicial- Juan Vivas (0), Fran Suárez (2), Pamor Diene (15), Alejandro Viera (6) y Pedro Hernández (4). Entrenador: Iván Fernández

Parciales: 26-18, 54-31 (descanso) 75-52, 96-79 (final)

Árbitros: González Zumajo, Ángel y Sastre del Rio, José Antonio. Eliminados Karl Niama y Juan Vivas por parte del Aloe Plus Lanzarote Conejero con cinco faltas personales.

Incidencias: Ciudad Deportiva Real Madrid (Valdebebas, Madrid). Partido correspondiente a la 18º jornada del grupo B de la Liga EBA de Baloncesto