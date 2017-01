El Aloe Plus Lanzarote Conejero cayó en la prórroga ante el Isover Basket Azuqueca

El Isover Basket Azuqueca necesitó de una prórroga para vencer al Aloe Plus Lanzarote Conejero, en el partido disputado en la noche del sábado en el pabellón de la CiudadDeportiva Lanzarote. El equipo lanzaroteño le plantó cara al conjunto de Guadalajara, sobre todo cuando fue capaz de ajustar su sistema defensivo. En el tiempo extra, el primero de la temporada que tiene que jugar el Aloe Plus Lanzarote Conejero, el Isover Basket Azuqueca sorprendió con el acierto en el lanzamiento exterior.

El cuadro entrenado por Iván Fernández comenzó el partido de una forma bastante intensa, siendo superior al equipo de Marino Rodríguez. El técnico del Isover Basket Azuqueca se vio obligado a solicitar un tiempo muerto cuando se habían jugado pocos minutos, buscando romper el entramado defensivo del cuadro “naranja”.

El fuerte juego interior en la defensa local impedía que los hombres altos del equipo visitante tuvieran facilidad a la hora de anotar. El partido se convertía en un ir y venir de ataques y contrataques, que en diversas ocasiones acababan con lanzamiento desde la línea de triples. Se fue recuperando el Isover Basket Azuqueca, metiéndose en el partido y concluyendo el primer cuarto con el resultado de 20-15 a favor del Aloe Plus Lanzarote Conejero.

En el segundo cuarto, el equipo peninsular puso mucha intensidad en la cancha, logrando hacer un parcial de 0-14, lo que complicó en exceso el partido al Aloe Plus Lanzarote Conejero. Un parcial que fue fruto de los fallos del equipo lanzaroteño y la tremenda efectividad del cuadro visitante, llegándose al descanso con el resultado de 32 a 40.

Tras la vuelta a cancha, el Aloe Plus Lanzarote Conejero ajustó un poco más las defensas y fue recortando diferencias paulativamente. Al equipo “naranja” le estaba costando reducir el marcador, ante un equipo que ya había demostrado esta temporada el potencial que atesora, tanto en defensa como en ataque. Al acabar el tercer cuarto, las diferencias eran de sólo cinco puntos para el equipo foráneo, con un 52 a 57.

En el último cuarto el equpo lanzaroteño salió a por todas y se aprovechó de la eliminación de Carlos Calvo, uno de los jugadores que estaba siendo más incesivo en el juego visitante. La intensidad puesta por el equipo de Arrecife, especialmente por el juego que estaba desplegando Karl Niama, con acierto en defensa colocando algún tapón y en ataque anotando dos triples. El Aloe Plus Lanzarote Conejero empataba el choque cuando restaban cinco minutos para el final, consiguiendo un parcial 11-0 y que despertaba a los aficionados que habían acudido a la Ciudad Deportiva Lanzarote.

Los últimos minutos del partido fueron un continuo ir y venir de canasta a canasta, con mucho acierto por parte de los tiradores de los equipos. El juego de Cameron Vines y Cécimo Armas en ataque para el Aloe Plus Lanzarote Conejero y de Carlos Hidalgo para el Isover Basket Azuqueca, estaban siendo superior al demostrado por las defensas.

La victoria pudo caer del lado de cualquiera de los dos equipos, pero se llegaba al final con un empate a 93 puntos, obligando a que disputara una prórroga. Es el primer tiempo extra que debe jugar el Aloe Plus Lanzarote Conejero en su andadura en la Liga EBA de Baloncesto.

En la prórroga, el Aloe Plus Lanzarote Conejero hizo especial hincapié en defender el juego interior de Bane Tomic, uno de lo jugadores más peligrosos de la competición jugando en la pintura. El jugador del Isover Basket Azuqueca sorprendió cuando comenzó a realizar lanzamientos de triples y consiguiendo un alto porcentaje de acierto. Los visitantes rompían el encuentro con cuatro triples consecutivos. Ante eso poco pudo hacer el equipo local, que lo intentó hasta la saciedad con llegadas de Cécimo Armas y de Jonathan Bosa, pero el partido ya se había definido favorable al cuadro rival con un resultado final de 92-97.

Los aficionados que acudieron a la Ciudad Deportiva Lanzarote despidieron a los jugadores del Aloe Plus Lanzarote Conejero con una sonora ovación, ante el espectáculo de guerra y lucha que habían ofrecido a lo largo del partido y lamentando que no pudiesen disfrutar de una victoria. El próximo choque del Aloe Plus Lanzarote Conejero será el sábado, visitando al Real Madrid.

Ficha Técnica

Aloe Plus Lanzarote Conejero (92): Karl Niama (19), Kennedy Eubanks (8), Cameron Vines (21), Cécimo Armas (16) y Carlos Becerra -quinteto inicial- Pedro Hernández (2), Jonathan Bosa (9), Fran Suárez (2), Pamor Diene (13) y Alejandro Viera (2). Entrenador: Iván Fernández

Isover Basket Azuqueca (97): Jorge Tejera (12), Luis Varela (14), Bane Tomic (21), Álvaro Rojasy Carlos Calvo (7) -quinteto inicial- Aarón Sobrinos (3), Carlos Hidalgo (22), Santiago Villena (9), Jason Pretzer, Carlos García (3) y Mustapha Barros (6). Entrenador: Marino Rodríguez

Parciales: 20-15, 32-40 (descanso) 52-57, 83-83 (prórroga) 92-97 (final)

Árbitros: Marcos Silva y Mikel Wiot. Eliminaron por faltas personales a Luis Valera y Carlos Calvo, por parte del Isover Basket Azuqueca.

Incidencias: Pabellón Ciudad Deportiva Lanzarote, unos 350 espectadores. Partido correspondiente a la 17º jornada del grupo B de la Liga EBA de Baloncesto.