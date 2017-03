El Aloe Plus Lanzarote Conejero cae ante un buen Agrícola CB Villarrobledo (64-77)

El Aloe Plus Lanzarote Conejero está siendo incapaz esta temporada de encadenar dos victorias consecutivas en la Liga EBA de Baloncesto. En la noche del sábado, los lanzaroteños cayeron derrotados ante el Agrícola CB Villarrobledo, equipo que estuvo mejor sobre la cancha de juego y que siempre llevó la iniciativa en el marcador. El Aloe Plus Lanzarote intensificó su defensa en la segunda parte del partido, lo que le permitió reducir las diferencias y tener opciones de apuntarse la victoria. Varias jugadas mal defendidas permitieron al cuadro visitante llevarse la victoria.

El Agrícola CB Villarrobledo lograba varias canastas fáciles en el inicio del encuentro, lo que le pemitió llevar la iniciativa en el marcador durante todo el primer cuarto del partido. El Aloe Plus Lanzarote Conejero no lograba ajustar su defensa para detener los ataques de los visitantes y en ataque los locales no se mostraban muy fluídos. Al menos el Aloe Plus Lanzarote Conejero lograba que la ventaja se situara por debajo de la barrera psicológica de los diez puntos, llegándose al final del primer cuarto con el resultado de 18 a 25.

El segundo cuarto comenzaba con un triple de Alejandro Viera, poniendo la diferencia en sólo cuatro puntos a favor del Agrícola CB Villarrobledo. Los locales se fueron metiendo poco a poco en el encuentro, estando más intensos en las labores defensivas. El Aloe Plus Lanzarote Conejero lograba ponerse un punto abajo (30-31), respondiendo el cuadro visitante con un parcial de 0-6 y que obligaba a Iván Fernández a solicitar un tiempo muerto. En los últimos tres minutos del cuarto el parcial fue de 2-13, marchándose el Agrícola CB Villarrobledo con una ventaja de doce puntos al descanso (32-44).

Tras la vuelta a la cancha, la igualdad se apoderó del juego que se desarrollaba sobre la cancha de la Ciudad Deportiva Lanzarote. El Aloe Plus Lanzarote Conejero se mostraba más intenso en las labores defensivas, lo que evitaba que el cuadro visitante lograra canastas fáciles como en la primera parte. A pesar de esta intensidad defensiva, el Aloe Plus Lanzarote Conejero no lograba rebajar la diferencia, llegándose al final del tercer cuarto con el resultado de 46-55.

Los mejores minutos del Aloe Plus Lanzarote Conejero sobre la cancha de juego se vivieron en el último cuarto del partido, período en el que el cuadro lanzaroteño fue reduciendo la renta del Villarrobledo hasta la mínima expresión. Un mate de Pamor Diene, el mejor jugador del Aloe Plus Lanzarote Conejero en el partido, ponía el 59-61 en el marcador y Manuel Jiménez tenía que solicitar un tiempo muerto para detener la reacción de los locales.

El Agrícola CB Villarrobledo reaccionaba tras el tiempo muerto, anotando Adrián Camino un triple. Respondía Kennedy Eubanks anotando un lanzamiento de triple y en una mala defensa, el Villarrobledo volvía a anotar un triple que placticamente finiquitaba el partido (62-68). El Aloe Plus Lanzarote Conejero bajaba definitivamente los brazos, circunstancia que era aprovechada por el Agrícola CB Villarrobledo para despegarse en el marcador y poner el resultado final de 64-77.

El Aloe Plus Lanzarote Conejero se sigue manteniendo en la décimo segunda posición de la clasificación, con tres victorias de ventaja sobre la zona de descenso del grupo B de la Liga EBA de Baloncesto. La próxima jornada el equipo “naranja” viaja a Madrid para enfrentarse al Eurocolegio Casvi, equipo que ocupa en estos momentos la segunda posición de la clasificación.

Ficha Técnica

Aloe Plus Lanzarote Conejero (64): Raúl Rodríguez (7), Jonathan Bosa (2), Pamor Diene (19), Kennedy Eubanks (11) y Cameron Vines (14) -quinteto inicial- Pedro Hernández (0), Amaurys Robles (-), Juan Vivas (0), Fran Suárez (4), Alejandro Viera (3), Cécimo Armas (2) y César Hernández (2). Entrenador: Iván Fernández

Agrícola CB Villarrobledo (77): Bo Barnes (13), Adrián Camino (16), Mario Melero (7), Artlir Dlaminos (12) y Brlino Diatts (4) -quinteto inicial- Reco McCarter (15), Neil Thomsom (6), Jorge Añover (2), Diego Serrano (0), Junior Fortlinat (2), Erikas Kalinicenko (0). Entrenador: Manuel Jimenez

Parciales: 18-25, 32-44 (descanso) 48-55, 66-77 (final)

Árbitros: Adrián Sánchez y Héctor Báez. Fue eliminado con cinco faltas personales Juan Vivas por parte del Aloe Plus Lanzarote Conejero y a Brlino Diatts por parte del Agrícola CB Villarrobledo.

Incidencias: Ciudad Deportiva Lanzarote, unos 200 espectadores. Partido correspondiente a la 23º jornada de la Liga EBA de Baloncesto.