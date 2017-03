Llega a Arrecife la sexta edición de Animayo con especialistas internacionales en animación

Fotos: Sergio Betancort

Un año más, Animayo vuelve a Arrecife. En esta sexta edición la cumbre Animayo llega con un programa mucho más ambicioso que en anteriores ediciones incluyendo en su programación invitados reconocidos internacionalmente por sus trabajos en grandes producciones. “Esperamos contar con 4.000 participantes”, explicó en la presentación el productor de Animayo, Damián Perea, satisfecho por la respuesta que está teniendo año tras año esta iniciativa.

Desde el jueves 23 al 25 de marzo de 2017 las salas del Centro Cívico de San Francisco Javier de Arrecife serán enclave de la animación, los videojuegos y los efectos visuales. Master Class, ponencias, talleres y presentaciones de algunos de los más destacados y reconocidos especialistas en animación, efectos visuales y videojuegos, en activo para grandes compañías internacionales.

Por su parte la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, aseguró emocionarse cada año cuando el festival vuelve a Lanzarote apostando por la animación hecha en Canarias y señaló que lleva a gala “el haber apoyado la celebración del primer Animayo, siendo concejala de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife”. Según dijo desde entonces han visto “crecer, enriquecerse y mejorar esta propuesta vinculada al séptimo arte y a la promoción de la animación. Pero sobre todo, hemos visto como se incrementaba su apuesta pedagógica, con ponencias y talleres, con becas de formación, con certámenes que han reconocido el genio y las habilidades de nuestros jóvenes en este campo”.

Proyecciones para alumnos

Animayo Lanzarote ha dado comienzo ya este miércoles con sus ciclos de proyecciones para alumnos de primaria y secundaria, donde no solo se muestran una serie de cortometrajes de animación sino que se enseña a los alumnos a entender cómo se han realizado y a disfrutarlos con conocimiento artístico y crítico.

El concejal de Cultura y Turismo, Rafael Juan González, señaló que “Animayo Lanzarote 2017 cuenta con el patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife y de la Consejería de Cultura del Cabildo de Lanzarote. La colaboración de estas instituciones junto a U-tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, el Centro Checo de Madrid, y otras empresas privadas, hacen posible que hoy Arrecife pueda presumir de ser sede de un encuentro internacional tan importante”

El consejero de Cultura del Cabildo, Óscar Pérez, por su parte, dio la enhorabuena al Ayuntamiento por apoyar la organización de esta nueva edición.

Especialistas en esta edición

Entre los especialistas que asistirán a Animayo Lanzarote, en este edición se contará con Borja Montoro, diseñador de personajes y animador en empresas como Walt Disney Animation, DreamWorks Animation, Paramount Studios, Warner Bros, Blue Sky Studios, Duncan Studio, Illumination Mac Guff, encabezando proyectos como ‘Moana’, ‘Zootopia’, ‘Rio’, ‘Nocturna’, ‘El emperador y sus locuras’, ‘Tarzán’, ‘Hércules’, ‘Asterix and the Vikings’ y ‘The Aristocats III’.

También estará Hidetaka Yosumi, CG Supervisor en compañías como Walt Disney Animation, Dream Pictures Studio, Square-Enix, Ilion Animation Studios. Yosumi ha trabajado en películas como ‘Final Fantasy X’, ‘Final Fantasy XI’, ‘Kingdom Hearts’, ‘Valiant’, “Bolt’, ‘Tangled’, ‘Rompe Ralph’, ‘El Principito’ y ‘Mune’.

El programa cuenta además con Rafael Zabala, escultor 3D en empresas como The Mill, Weta Digital, Psyop, Stone and Pixel. Ha colaborado en proyectos tan destacados y reconocidos internacionalmente como ‘League of Legends’, ‘El Hobbit: Un Viaje Inesperado’, ‘El Hobbit: la Desolación de Smaug’, ‘El Amanecer del Planeta de los Simios’, ‘Ironman 3’, ‘Man of Steel’ y ‘Clash of Clans’.

José Antonio Rodríguez es director académico del área de Arte, Diseño Visual y Animación y Director del Centro de Alto Rendimiento de Animación de U-tad. Ha sido director de producción de películas como “Defensor 5, la última patrulla” ” y “Planet 51”. También ha sido Production Manager del largometraje“Happily Never After” y Head of Production y Studio Manager, “The legend of Smurfy Hollow”, “Futbolín” y “Smallfoot”.

Palmarés Oficial de Animayo 2016

En Animayo también estará Tereza Brdečková periodista, crítica de cine, novelista, guionista, traductora, presentadora y editora cultural. Ésta presentará un especial de cine checo de su padre Jiří Brdečka, con títulos destacados como ‘Love and the Zeppelin’, ‘Gallina vogelnirdae’, ‘Foster’s song’, ‘Why do you smile Mona Lisa’, ‘Revenge’, ‘Metamorpheus’ y ‘The Face’, desvelando los secretos y la magia de la animación tras la Segunda Guerra Mundial.

Además, se proyectará el Palmarés Oficial de Animayo 2016, que recoge a los premiados en las categorías de animación, efectos visuales y videojuegos de la pasada edición; y se sumarán estrenos y proyecciones de trabajos hechos por niños para niños así como el especial de cine checo.