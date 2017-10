El Festival de Cine Medioambiental de Canarias llega a la sala de la FCM en Arrecife

Los próximos días 4, 5 y 6 de octubre, la Fundación César Manrique desplazará a Lanzarote una selección del 19º Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC). Durante tres jornadas, que se celebrarán en la Sala José Saramago de La Plazuela, se proyectarán cuatro largometrajes y una selección de cortometrajes, presentados previamente en la sede del Festival en Tenerife. La entrada a las proyecciones es gratuita.

El FICMEC, dirigido por David Baute y desarrollado en Garachico (Tenerife) del 27 de mayo al 4 de junio, con gran éxito de público, recoge el testigo del Festival de Cine Ecológico y de la Naturaleza de Canarias que se celebraba desde principios de los años 80 en Puerto de la Cruz y que fue pionero en España en lo que respecta a su temática: el primer certamen cinematográfico del país centrado en la cuestión medioambiental. Se presenta como un espacio de reflexión sobre la inconmensurable aceleración de hechos y procesos vinculados a la naturaleza y su deterioro, a través del audiovisual y desde un lugar como Canarias.

La realización de esta actividad en Lanzarote, organizada por la Fundación César Manrique, es resultado de la colaboración entre la FCM y el FICMEC, que se inició en 2014, con la proyección de dos películas y el desarrollo de actividades pedagógicas paralelas a las sesiones abiertas al público. La programación prevista para este año 2017 aumenta el número de proyecciones y se mantienen las actividades con los centros educativos, con el deseo por parte de la FCM y de FICMEC de consolidar el festival en Lanzarote.

Programación

El miércoles 4 de octubre, a las 18 horas, se proyectará una selección de los mejores cortometrajes documentales de FICMEC 2017 y a las 19:30 horas el largometraje documental 'The Canary Islands', de Michael Schlamberger (90 minutos, Austria, 2016), que llevará al espectador a una aventura más allá del turismo para experimentar las islas desde la perspectiva de sus vaiosos paisajes y valores naturales a través de imágenes terrestres, aéreas y submarinas.

El jueves 5 de octubre, se proyectarán por la mañana, a las 9:30 y a las 11:30 horas, dos pases del largometraje documental 'El viaje de Unai', de Andoni Canela (70 minutos, España, 2016). Unai es un niño de diez años que viaja junto a su familia en una extraordinaria aventura alrededor del mundo. Su padre, fotógrafo de naturaleza, emprende la misión de buscar siete animales emblemáticos para fotografiarlos y mostrar la delicada situación en la que se encuentran. Estas dos sesiones están programadas para alumnos de varios centros de enseñanza primaria y secundaria de la isla.

Por la tarde, a las 18 horas, se proyectará una selección de los mejores cortometrajes de ficción de FICMEC y, a las 19:30 horas, el largometraje documental 'When two worlds collide' (Cuando dos mundos colisionan), de Heidi Brandenburg y Mathew Orzel (103 minutos, Perú – EE.UU. – Reino Unido, 2016), donde el espectador se colocará en la línea de fuego entre los líderes peruanos que no se detendrán ante nada para proteger sus respectivos intereses.

En la tercera jornada de proyecciones, el viernes, por la mañana volverá a proyectarse el documental 'El viaje de Unai', esta vez para alumnos de barios centros de enseñanza primaria y secundaria de la isla. A las 18 horas, se proyectará el largometraje de ficción 'Río Verde. El tiempo de los Yakurunas', de Álvaro y Diego Sarmiento (69 minutos, Perú, 2017), una película que explora la percepción del tiempo en tres comunidades unidas por las aguas del río Amazonas. Por último, a las 19:30 horas se proyectará el largometraje de ficción 'L’Odyssée' (La Odisea), de Jérôme Salle (122 minutos, Francia, 2016), una película biográfica sobre película biográfica sobre Cousteau y su aventura por descrubrir el mundo submarino.